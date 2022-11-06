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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا صوت يعلو COP27 .. شرم الشيخ تطلق بعد قليل إشارة بدء قمة المناخ

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

تطلق مدينة شرم الشيخ بعد قليل شارة بدء القمة الأهم والأكبر عالميا COP27 بمشاركة وفود من جميع انحاء العالم برعاية الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يتسلم سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين لقمة المناخ COP27 رئاسة القمة بعد قليل من جالاسكو.

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استعدت مدينة شرم الشيخ بشكل كامل لانطلاق قمة المناخ  Cop27 صباح اليوم والتى تستقبل ضيوف ورؤساء من كافة أنحاء العالم.

وشهدت شوارع مدينة السلام انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين الوفود فضلا عن انتشار دوريات وسيارات المرور لضبط الحركة المرورية.

كما تزينت شوارع المدينة بالأشجار والورود المختلفة فضلا عن الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة أعمدة الطرق.

ونجحت اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ (Cop27)، امس السبت، في استقبال حوالي 7 آلاف ضيفً من مختلف الدول والجنسيات المُشاركة في الدورة (27) من قمة المناخ المُنعقدة في "مدينة السلام" شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.

حرص أعضاء اللجنة المنظمة بمطار شرم الشيخ الدولي، على تقديم كافة الخدمات للمُشاركين فور وصولهم، والرد على جميع استفساراتهم، كما خصصت اللجنة المنظمة للمؤتمر، أماكن مُخصصة لإنهاء إجراءات وصول ضيوف قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار الزوار في صالات الوصول الدولي والسفر الداخلي، فضلًا عن تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للمُشاركين، وتوفير وسائل الانتقال اللازمة لهم من المطار إلى فنادق التسكين، وذلك من خلال تخصيص حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لخدمة ضيوف المؤتمر ونقلهم داخل المدينة مجانًا.

تتولى اللجنة المنظمة العمل من خلال غرف العمليات المركزية والتي تربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشـاركة في المؤتمر، حيث تعتمد على النظـام الإلكتروني لمتابعة مختلف العمليات، بداية من وصـول الوفود إلى المطار، وحتى حضـور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضـراء حتى المغادرة.

كما قامت فرق العمل باللجنة المنظمة بمتابعة التجهيزات وإنهاء الإجراءات الخاصة بتسكين واستضافة 7 آلاف ضيفً بفنادق شرم الشيخ، كما ستعمل اللجنة على مساعدة وخدمة المُشاركين طوال فترة انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ.

 

شرم الشيخ COP27 قمة المناخ المناخ الخارجية

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