ممثلة أوكرانيا بمؤتمر المناخ: الحرب الروسية ستؤدي لضرر بيئي كبير

قالت ممثلة أوكرانيا في مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، إن "أوكرانيا تواجه حربا من قبل روسيا هدفها استهداف شعب واقتصاد وهوية البلاد"، مشددة على أن تلك الحرب ستؤدي لضرر بيئي كبير.



وأضافت ممثلة أوكرانيا، في كلمتها خلال الجلسة الإجرائية الافتتاحية لمؤتمر المناخ اليوم /الأحد/ - "أن هذه الحرب ستكون لها آثار ليس فقط على أوكرانيا والقارة الأوروبية ولكن على العالم كله"، منبهة إلى أن هذه الحرب ستؤدي أيضا لضرر بيئي كبير خاصة بعد التهديد بـ"العدوان النووي"، مشيرة إلى أن أوكرانيا رفعت شواغلها حول البيانات والتقارير الخاصة بالبيئة.



واعتبرت أن هذه الحرب تعديا على حقوق أوكرانيا في التنمية المستدامة والقدرة على التصدي للتحديات المناخية.

