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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى: علاج آلام العظام يبدأ عند الشعور بحدوث مشكلة

عظام
عظام

قال الدكتور سامى قنديل، أستاذ علاج الألم والمفاصل، إن علاج آلام العظام يبدأ عند الشعور بحدوث مشكلة، لافتا إلى أن تعاطى المسكنات لا يزيل آلام خشونة الركبة خاصة أن الدرجة الأولى من الإصابة بالخشونة يمكن علاجها بسهولة.  

وأضاف “قنديل“، خلال استضافته ببرنامج “أنا والطبيب” المذاع عبر فضائية ”صدى البلد”، أن تعاطى المسكنات مع مرض خشونة الركبة يؤدي لتدهور حالة المريض، ويصبح الموضوع أكثر تعقيدا.

ونصح مريض خشونة الركبة، بالتوجه للطبيب عند الإصابة بالألم، وعدم الانتظار كثيرا؛ تجنبا لتفاقم المرض ومضاعفة الشعور بالألم. 
 

علاج مفاصل مفاصل مشكلة الدرجة الاولي خشونة الركبة علاج الألم

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