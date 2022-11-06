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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسلة القاهرة الإخبارية

خطة الحكومة الأردنية للتعامل مع أزمة التضخم العالمي.. فيديو

صدى البلد

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية في الأردن، إن هناك تثبيتا لسعر الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، لذلك هناك نسبة وتناسب في سعر الدولار في الأردن، فإذا ارتفع أو نقص فيكون بمقدار نصف قرش أو قرش تقريبا، لذلك ليس هناك معضلة في سعر العملة، لكن المعضلة الأكبر في التضخم الخارجي، وهناك تأثر مباشر للأردن من الجانب الاقتصادي، خاصة وأن محافظ البنك المركزي الأردني بداية العام الجاري ذكر أن التضحم ارتفع 2.2% ومن المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من 2022 لما يقارب 4 إلى 5%.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأردن تأثر بالتضخم من ناحية ارتفاع السلع المرتبطة بأسعار المشتقات النفطية عالميا، بمعنى أن المشتقات النفطية عندما ترتفع فإن الأردن يتأثر بذلك، وترتفع الأسعار شهريا، لذلك تحاول الحكومة تثبيت سعر النفط والمشتقات النفطية.

 تنشيط اقتصادها

وأوضحت أن الحكومة الأردنية تحاول جاهدة تنشيط اقتصادها، خاصة منذ الأزمة الأوكرانية، «بسبب شح بعض المواد أو صعوبة وصول بعض السلع الغذائية، والأردن يحاول تنشيط استثماراته إلى جانب تنشيط التبادل التجاري مع الدول العربية المجاورة من أجل النهوض بالاقتصاد»، خاصة أن هناك تأثر مباشر من بعد جائحة كورونا، ولحقها الأزمة الأوكرانية الروسية، وأدى ذلك إلى ركود الاقتصاد الأردني إلى جانب تكدس بعض السلع بسبب قلة الرواتب في الأردن وعدم استطاعة المواطن الأردني الحصول على كل المواد الأساسية والمستلزمات اليومية للمنزل.

التبادل التجاري دولار الدولار الأمريكى البنك المركزي الأردن

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