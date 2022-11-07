أوكرانيا تأمل في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2023

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولجا ستيفانيشينا، عن عزم أوكرانيا في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.

وقالت ستيفانيشينا في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية، "هذا الانضمام المبكر إلى الاتحاد الأوروبي سيكون الأسرع من نوعه في التاريخ. في الماضي، كانت هذه العملية تستغرق 9 سنوات وسطيا".

ولفتت إلى أن أوكرانيا "ليست مرشحا عاديا وأن بروكسل تنظر إليها بشكل مختلف".

وأضافت: "البدء المبكر لهذه المفاوضات مهم للغاية بالنسبة لمعنويات الأوكرانيين، لأننا نكافح منذ سنوات للانتماء إلى أوروبا ونخاطر حاليا بحياتنا من أجل ذلك".

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي وقع بتاريخ 28 فبراير الماضي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا وضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي، لتبدأ عملية قد تستغرق سنوات لسحب الدولة التي تخوض حربا بعيدا عن نفوذ روسيا وربطها بشكل أوثق بالغرب.

وكان قرار زعماء الكتلة المكونة من 27 دولة بمنح أوكرانيا وضع "مرشح"، سريعا بصورة غير معهودة للاتحاد الأوروبي. لكن الحرب وطلب أوكرانيا بالمسارعة في دراسة القضية كانا سببا في التعجيل بطلبها.