عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تأمل في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2023

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولجا ستيفانيشينا، عن عزم أوكرانيا في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.

 

وقالت ستيفانيشينا في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية، "هذا الانضمام المبكر إلى الاتحاد الأوروبي سيكون الأسرع من نوعه في التاريخ. في الماضي، كانت هذه العملية تستغرق 9 سنوات وسطيا".

 

ولفتت إلى أن أوكرانيا "ليست مرشحا عاديا وأن بروكسل تنظر إليها بشكل مختلف".

 

وأضافت: "البدء المبكر لهذه المفاوضات مهم للغاية بالنسبة لمعنويات الأوكرانيين، لأننا نكافح منذ سنوات للانتماء إلى أوروبا ونخاطر حاليا بحياتنا من أجل ذلك".

 

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي وقع بتاريخ 28 فبراير الماضي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
 

مستشار ألمانيا يبحث مع الرئيس الأمريكي الأوضاع في أوكرانيا

زيلينسكي: الجيش الروسي تكبد خسائر فادحة في أوكرانيا

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا وضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي، لتبدأ عملية قد تستغرق سنوات لسحب الدولة التي تخوض حربا بعيدا عن نفوذ روسيا وربطها بشكل أوثق بالغرب.

وكان قرار زعماء الكتلة المكونة من 27 دولة بمنح أوكرانيا وضع "مرشح"، سريعا بصورة غير معهودة للاتحاد الأوروبي. لكن الحرب وطلب أوكرانيا بالمسارعة في دراسة القضية كانا سببا في التعجيل بطلبها.

 

الانضمام الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بروكسل الأوكرانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

من حمام الصباحية لعيش وحلاوة التخشيبة..القصة الكاملة لعريس الإسماعيلية وتفاصيل الحكم بحبسه

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

موعد عزاء شقيقة شحتة كاريكا بعد وفاتها صباح اليوم

ترشيحاتنا

إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية| مشروع قانون

الحق نفسك .. 3 أطعمة شهيرة يتناولها قد تؤدي إلى فقدان البصر

دعاء عامر بن قيس التميمي في جوف الليل.. يكتب لك النجاة من الكروب

مديرة صندوق النقد الدولي تكشف موعد حصول مصر على القرض وفترة السماح

شبانة يكشف كواليس قرار سحب أرض من سموحة.. ويؤكد:الأحمر يستحق رعاية أكثر من 2 مليار..فيديو

جنرال أمريكي سابق يتحدث عن عمل المخابرات السعودية بشأن إيران.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

غير مؤهل.. لماذا حطم حلمي بكر حلم المطرب النقاش في الغناء بالأوبرا؟

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ