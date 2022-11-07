أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين 7-11-2022

أسعار مواد البناء، أعلنت مصانع حديد التسليح رفع أسعار الحديد منذ أول نوفمبر الجاري بمتوسط زيادة 2000 جنيه في الطن، فيما شهدت أسعار الأسمنت استقرارا نسبيا حتى الآن.

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والاسمنت اليوم الاثنين7 نوفمبر 2022،

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف صعود على أثر القرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الحديد ستعاود التراجع مره أخرى خلال الفترة المقبلة.

أسعار الحديد اليوم

استقر سعر حديد عز منذ بداية الشهر الجاري عقب زيادة بنحو 2000 جنيها، مسجلة 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

ووصل سعر منتجات السويس للصلب 19550 جنيهًا، وسجلت منتجات بشاي للصلب 19600 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد شهر نوفمبر

وصل حديد الجيوشي للصلب 19200 جنيهًا عقب الزيادة، وسجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

وسجل حديد الجارحى سعر 19400 جنيهًا للطن، فيما وصل سعر حديد المراكبي 19550 جنيه للطن

اسباب زيادة اسعار الحديد

يعود ارتفاع أسعار الجديد خلال الشهر الجاري نومفبر 2022، إلى قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل.

في الوقت ذاته تشير اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط.

أسعار الأسمنت اليوم



استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» ليسجل 1573 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1550 جنيهًا للطن.

ووصل سعر أسمنت السويدي إلى 1640 جنيهًا للطن، واستقر سعر أسمنت العربية المسلح عند 1595 جنيهًا

وسجل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1495 جنيهًا للطن، ووصل سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1590 جنيهًا للطن، واستقر سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن

وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 2.525 جنيه للطن

فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2.525 جنيه، وسعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» يسجل 1640 جنيهًا للطن