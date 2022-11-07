يحترم البيئة.. سخان مثالي استخدمه ووفر في فاتورة الكهرباء

كيف استخدم سخان الكهرباء وأقلل في نفس الوقت فاتورة الكهرباء؟.. يتساءل الكثيرون مع دخول فصل الشتاء والاحتياج لاستخدام المياه الساخنة في الاستحمام والاستعمال اليومي، عن نوع السخان الذى ينوى شراؤه كيف يختاره وكيف يستخدمه وفى نفس الوقت يقلل فاتورة الكهرباء .

يقدم صدى البلد لقرائه نصائح جهاز مرفق الكهرباء والتى تجيب عن هذا السؤال وهى ..

نصائح عند شراء سخان الكهرباء

قدم جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح عند شراء سخان الكهرباء يجب مراعاتها وهى كالآتي:

1- إذا كان عدد أفراد أسرتك كبير، تحتاج إلى أن تكون سعة السخان كبيرة.

2- التأكد من أن السخان يأخذ وقت قصير في تسخين المياه.

3- ضرورة التأكد إن خزان سخان الكهرباء يكون معزول جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

4- ضرورة وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

نصائح عند استخدام السخان لترشيد استهلاك الكهرباء

1- عدم ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة، لأنها تسبب في تقليل العمر الافتراضي وتزيد استهلاك المياه والكهرباء.

2- ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50- 60 درجة مئوية.

3- عدم تشغيل السخان الكهربائي طوال اليوم، لذلك يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة لمدة نصف ساعة على الأقل.

4- ضرورة تفريغ المياه الساخنة من مكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، لأنها تقلل من كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

مزايا سخان الكهرباء

أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مزايا سخان الكهرباء وهى

1-أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

2-السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

3-تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا ، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

4-سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

5-تطور تكنولوجيا التسخين الكهربائي آخذة في الازدياد من حيث القدرة.

عيوب سخان الكهرباء

١-يستهلك سخان الكهرباء كمية كبيرة من الكهرباء.

٢-كلما زاد سعة التخزين كلما زاد استهلاك الكهرباء.

٣- السخان الكهربائي له سعة محددة، بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالماء و من ثم يتم تسخين هذا الماء.