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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد جني البلح .. بدء تسميد وتقليم النخيل بالوادي الجديد |صور

بعد انتهاء مرحلة جني محصول البلح  يبدأ مزارعو النخيل في محافظة الوادي الجديد عمليات التسميد والتقليم في كافة مزارع النخيل  على مستوى المحافظة، وهي من العمليات الهامة لإزالة الجريد الجاف وإزالة العزوق القديمة والليف وغيرها من المخلفات التي تثقل كاهل النخل وذلك من كل عام بعد جني البلح.

يقول محمد صالح صاحب مزرعة نخيل بالخارجة ، إن عملية التسميد من العمليات الهامة التي تجري  في مزارع النخيل يليها عملية التقليم على رأس النخلة بعد انتهاء مرحلة جني المحصول وعملية التسميد تاتي  لضمان عملية الطرح مرة أخرى، ويفضل أن تتم عملية التلقيم خلال شهري ديسمبر ويناير نتيجة برودة الطقس وتجنب الإصابة بسوسة النخيل الحمراء التي تكمن في فترة الشتاء.

وأشار إلى ان المزارعين يلتزمون بالتوصيات الهامة من قبل المشرفين الزراعيين  للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء والحفاظ على النخيل من الإصابة وضمان عملية الطرح.

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وأوضح صالح ، أن المزارعون  يهتمون بعملية التسميد بالسباخ البلدي لكونه اكثر فاعلية لخصوبة التربه فضلا عن عمليات رش المبيدات والمبيد يعد جزءا من الوقاية، وهناك العديد من العمليات الزراعية الهامة لابد من تنفيذها عقب عملية التقليم، أهمها رش جروح النخيل عقب التقليم بالكبريت والملاثيوم في ظل أن الجروح الناجمة من التقليم تعد بيئة لظهور السوسة والرش بالكبريت يمنع ظهورها وضمان الوقاية من الإصابة بها.

وتابع  ان الوقاية من سوسة النخيل اهم العمليات التي تتم قبل التسميد فضلا عن  الفحص الدوري لمزارع النخيل، كما يحرص المزارعون علي تقليع الفسائل أولا بأول وعدم تركها متزاحمة والرش مباشرة وتعفير بالملاثيون والترديم مكان تقليع الفسائل، والترديم حول جذع النخلة بالسباخ البلدي  وقفل الفراغات لعدم ملامسة الماء لجذع النخلة أثناء الري مما يجعل المنطقة رطبة ، وإزالة الرواكيب ثم الرش مكانها والتعفير بملاثيون بودر وملء مكانها بتراب جاف أو رماد.

زراعة الوادي الجديد: استمرار مكافحة سوسة النخيل الحمراء

ولفت الي أن من ضمن عمليات التقليم إزالة الأشواك من الجريد؛ لضمان سهولة عملية التلقيح والدلاوة والتكييس وجميع المراحل التي تجري على رأس النخلة حتي تكون النخله متاهله لانتاج الثمار في العام التالي بكل جوده .

يدكر ان زراعة النخيل تجود  في شهر يناير حتي شهر مارس، وتكون الأرض الجيدة خصبة جيدة الصرف خالية من الأملاح ويعتبر محصول البلح هو المحصول الاستراتيجي الأول بمحافظة الوادي الجديد ويعتبر الدخل الرئيسي لكل مزارعي النخيل بمراكز المحافظة.

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