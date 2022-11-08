سعر الدولار في البنوك اليوم 8-11-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بالسوق المصري.

وخلال اليومين الماضيين، زاد سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 5 قروش على مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر البنك المركزي



وكشف البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.25 جنيه للبيع و 24.34 جنيه للشراء .

أقل سعر



وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24,18 جنيه للشراء و 24.28 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.2 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، البركة، مصر".

متوسط سعر الدولار



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24,25 جنيه للشراء و 24,35 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المشرق، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.29 جنيه للشراء و 24,35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

أعلي سعر



وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 24,3 جنيه للشراء و 24.35 جنيه للبيع في بنكي الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات.

ارتفاع الاحتياطي

وقبل أيام اعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية 211 مليون دولار، ليسجل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وكشف البنك المركزي عن اتباع اجراءات لزيادة السيولة الأجنبية من العملات من خلال وضع مؤشر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية و الذهب بما يعطي مرونة لسعر الصرف و يحقق استقرار الأسعار، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الاقتصاد المصري و الدولار



وعلق محللون علي ارتفاع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي يؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل الصدمات الاقتصادية العالمية والتعايش مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ عاني الاقتصاد من مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، في الوقت الذي كان فيه الدولار مرتفع بسبب استيراد المنتجات بالعملة الصعبة.

وذكر المحللون أن البنك المركزي المصري ابتكر بدائل استيرادية من دول آخري أو عبر تزويد مخزون القمح من خلال التوسع في زراعته، و زراعة منتجات أخري غير متوفرة، حيث بدأ الاحتياطي الأجنبي يستقر، ونشهد ارتفاع، مما يدل على تماسك الاقتصاد المصري وصموده في وجه الأزمات.