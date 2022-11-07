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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الثانية.. سرقة منزل نجم البرازيل واختفاء ميدالية كأس العالم

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية عن تعرض بطل العالم مع البرازيل في مونديال 1970، إيمرسون لياو حارس المرمى والمدرب السابق، لواقعة سرقة ميداليته الذهبية التي توج بها في كأس العالم بالمكسيك، من منزله.

وأكد لياو، اليوم الاثنين، في بلاغ للشرطة، أن الميدالية كانت بين عدة أشياء تعرضت للسرقة في منزله، من قبل مجهولين اقتحموا المنزل الواقع في مدينة ساو باولو.

وأوضح أنه علم بواقعة السرقة ليلة الأحد، حين عاد إلى منزله بعد رحلة دامت 4 أيام.

يذكر أن لياو تعرض لواقعة سرقة أيضا في فبراير2012، ولكنه في تلك المرة كان قد وصل إلى منزله بينما كان اللصوص لا يزالون في المنزل، وقام بمواجهتهم.

وأعلن تيتى المدير الفنى لمنتخب البرازيل عن قائمة الفريق المشاركة فى مونديال كأس العالم قطر 2022 وجاءت القائمة على النحو التالى:


قائمة البرازيل 

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في حراسة المرمى سيدافع حارس ليفربول أليسون بكير رفقة حارس مانشستر سيتي إيدرسون عن عرين منتخب البرازيل، وإلى جانبهما ويفرتون بيريرا، حارس بالميراس البرازيلي.

وفي خط الدفاع يتواجد: تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي)- ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)- إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) - بريمر (يوفنتوس الإيطالي) - دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) - داني ألفيش (بوماس المكسيكي) - أليكس تيليس ( إشبيلية الإسباني).

وفي خط الوسط: رونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) - كارلوس كاسيميرو ( مانشستر يونايتد الإنجليزي) - فابينيو (ليفربول الإنجليزي) - فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد الإنجليزي) - إيفرتون ريبيرو (فلامينجو البرازيلي).

ويقود نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا خط هجوم البرازيل، وإلى جانبه، فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد الإسباني)- رودريجو جويس (ريال مدريد الإسباني)- جابرييل خيسوس (أرسنال الإنجليزي)- جابرييل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)- أنتوني ماتيوس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)- ريتشارليسون ( توتنهام هوتسبير الإنجليزي) - بيدرو (فلامينجو البرازيلي)- رافينيا ( برشلونة الإسباني).

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