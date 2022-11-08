الأفضل الذكر أم قراءة القرآن؟ سؤال يشغل الأذهان وهذه إجابته

هل الأفضل الذكر أم قراءة القرآن؟ عن هذه المسألة أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بشكل توضيحي، عن السؤال الذي قد يشغل أذهان البعض، وهو : هل الأفضل الذكر أم قراءة القرآن؟

هل الأفضل الذكر أم قراءة القرآن؟

وقال الدكتور علي جمعة، في اجابته عن سؤال : هل الأفضل الذكر ام قراءة القرآن، إن الأفضل هو ما يجد العابد قلبه، فهناك ناس تجد قلبها في الذكر ، وهناك ناس تجد قلبها في الصلاة على النبي ، وهناك ناس تجد قلبها في الذكر بتلاوة القرآن، وهناك ناس تجد قلبها في الاستغفار ... وهكذا.

وتابع على جمعة : إذن السؤال المطروح.. ماذا أختار؟ ونقول لصاحب السؤال، اختار ما أجد فيه قلبي فإن الأمر أمر عبادة، نريد فيه أن نتقرب إلى الله، وهذه أرزاق فهناك من يجد قلبه في القيام، وأخر يجد قلبه في الركوع فيُطيل الركوع، وغيره يجد قلبه في السجود، ومن يجد نفسه في الصيام وكل ما يصوم يخشع، والثاني كل ما يصلي يخشع، والثالث كل ما يذكر يخشع، والرابع كل ما يتصدق يخشع، فالإنسان عليه أن يعامل ربه بما أقامه فيه لأنها أرزاق، فربنا مقسّم الأرزاق، فليس هناك تفاضل في الحقيقة، إنما هي حالات كل واحد بالحالة التي أقامه الله فيها.

فضل الذكر

وقال على جمعة، إن الذكر هو طريق المحبة والسبيل إليها فهو كذلك طريق الفلاح والنجاح ، لذلك يبين الله عز وجل أن من أراد الفلاح في حياته فعليه أن يداوم على الذكر ، وأن يكون لسانه دوما رطبا بذكر الله ، قال تعالى : { وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

ومن تفضله سبحانه على عباده أن جعل الذكر الذي هو افضل العبادات وأحبها إليه ، وأكثرها ثوابا ، وأعظمها أجرا ، ليست مقرونة بوقت ولا بمكان ولا تحتاج إلى شروط أو أسباب كبقية العبادات ، فليست مقرونة بدخول الوقت كالصلوات الخمس ولا بوجوب الطهارة، ولا بدخول الشهر كالصيام ، ولا ملك النصاب كالزكاة، ولا الاستطاعة كالحج ، فهى عبادة القوي والضعيف، الغني والفقير ، الصحيح والمريض ،الطاهر وغير الطاهر ، ومع ذلك فهى أفضل ما يشغل العبد به نفسه؛ حيث قال ﷺ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ». قَالُوا : بَلَى. قَالَ : « ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ».

وأضاف أن الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح على الدوام إلا أن يغلقه العبد بغفلته ، به تنكشف عن القلب الغيوم ، وتنير به العيون ، ويرتقي المؤمن من نور إلى نور، وقد كان النبي كلما ترقى من مقام إلى مقام ازداد ذكرا فازداد ترقيا وعلوا، يقول ﷺ : « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ».

ويقول القاضي عياض في تفسيره لقول النبي [يغان على قلبي] : "إن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا".

وقيل : كان النبي في ترقٍ من مقام إلى مقام ، فإذا ارتقى من المقام الذي كان فيه إلى أعلى استغفر من المقام الذي كان فيه.



ويروى عن الإمام أبي الحسن الشاذلي رضى الله عنه أنه عندما سمع هذا الحديث تعجب له؛ كيف أن النبي بجماله وجلاله يغان على قلبه! فرأى النبي ﷺ في المنام وقال له : "يا علي غين أنوار لا غين أغيار".

ومن هنا فهم أبو الحسن رضي الله تعالى عنه أن الأنوار كانت تتتالى على قلب رسول الله ، وتسد باب الخلق، وليس باب الحق هو لم يغفل عن ربه أبدا؛ بل إن الملائكة وصفته فقالت: «تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ» فهو أبدًا لم يتخلف عن ذكر الله، والتعلق بالله، إنما لما دخلت الأنوار، وأغلقت، أو كادت أن تُغلق باب الخلق فإن رسول الله وهو مكلف بالاتصال بالخلق، وُمكلف بألا ينعزل عنهم، ومكلف بأن يبلغهم الرسالة على أحسن ما يكون، فإنه كان يستغفر الله من أجل أن ينفتح باب الخلق، من أجل أن يُتمم الرسالة، وليس هذا من باب الغفلة التي تصيب أحدنا وتسد باب الحق.