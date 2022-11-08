أمير المصرى: مصر تطالب العالم بـ تقليل الانبعاثات الضارة للبيئة

أعرب الفنان أمير المصرى، عن سعادته لعقد قمة المناخ فى مصر، موضحًا أنه يشارك فى القمة كونه مهتما بجميع القضايا الخاصة بحياة الإنسان.



وأضاف خلال تصريح خاص لـ صدي البلد، من أمام القاعة الرئيسية لـ قمة المناخ، بشرم الشيخ، أن مصر تطالب العالم بـ تقليل الانبعاثات الضارة للبيئة وللمحافظة عليها، موضحًا أن تأثير التغيرات المناخية يكون بصورة مباشرة على كل من يعيش على كوكب الأرض.



وتابع أمير المصري، أن مصر لها دور مهم في افريقيا و العالم وتوجه رسالة إلى العالم لتوجيه دعم مادى لمواجهة تغير المناخ والبعد عن الازمة التي ستواجه الدول فى المستقبل، و تواجه دول حاليًا.