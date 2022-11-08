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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة "ستر وعافية 4"

صدى البلد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الثلاثاء قافلة "ستر وعافية 4" لأهالي قرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفرالشيخ لتقديم خدماتها لأكثر من 10 الاف مستفيد وذلك بمشاركة اكتر من ١٥ كيانا من كيانات التحالف.
يأتي تنفيذ قوافل " ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الاولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر للاطمئنان علي اهالينا، و توزيع شنط العناية الشخصية بالسيدات، وكذلك قياس وتركيب اجهزة تعويضية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لصيانة الاجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، بالإضافة إلي حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الانجابية وخدمات تنظيم الاسرة.
تتضمن القافلة ايضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ولأعطاء  وإقامة معرض ملابس وغيرها من الأنشطة.
بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري، وكذلك توجيه رسائل للحفاظ علي البيئة دعماً لمؤتمر المناخ Cop 27 بشرم الشيخ
شارك في القافلة 15 كيان من كيانات التحالف وهم (جمعية رعاية مرضي الكبد - جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة – الاورمان - الهيئة القبطية الإنجيلية - مؤسسة بهية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة - مساندة وعدالة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي - مصر الخير ) بمشاركة اكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي
كان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية١ " وذلك بقرية اولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية ٢ " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية،  بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" اهالينا بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة .  .
يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة  وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة  ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.

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