زاخاروفا: روسيا لا تزال مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان الاتصالات الهادفة في المجالات التي تحتاج إلى تواصل.

وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات إعلامية، أن روسيا تحتفظ بالاتصال الهادف مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المهمة التي تتطلب تواصلهما، مؤكدة أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوارات المفيدة للجانبين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكدت الدبلوماسية الروسية أنه "على الرغم من أن التواصل بين الوكالات الروسية والأمريكية يظل انتقائيا، فإن ذلك بالتأكيد لا علاقة له بمفهوم العلاقات الشاملة، فموقفنا معروف للولايات المتحدة".

كما علقت زاخاروفا على الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى، وقالت: "لسوء الحظ لعدة أشهر أو حتى سنوات - وبالنسبة لعدد من المواطنين الروس فقد مرت عقود - لم نر من الولايات المتحدة أي رغبة في حل مشاكل محددة بشأن هذه المسألة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق - نقلا عن مسئولين أمريكيين وغربيين لم تذكر أسماءهم - أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أجرى عددا من المناقشات السرية مع مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة بشأن عدم قبول استخدام الأسلحة النووية التي يمكن أن تزيد من حدة الصراع في أوكرانيا.

