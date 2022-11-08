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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنهاء الحرب.. روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا بدون شروط

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف أن تظهر حسن النية.

وقال رودنكو: "أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا. هذا هو خيارهم. لقد أعلنا دائما استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي قطعت ليس بسببنا".

وأضاف: "لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي، أن تظهر أوكرانيا حسن النية".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن أمريكا وحلف الناتو يناقشان الشروط التي يمكن بموجبها استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن وبروكسل، اللتين تحددان نافذة قصيرة الأمد للمفاوضات بشأن أوكرانيا، تعتقدان أنهما يجب أن تبدأ مفاوضات السلام بعد استعادة أوكرانيا لخيرسون، حيث تدور إحدى أصعب المعارك ضد القوات الروسية.

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وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” إنه “في أحدث التحليلات التي تم تداولها في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، يكتسب الصدام في المنطقة أهمية ليس فقط من وجهة نظر عسكرية استراتيجية، ولكن أيضًا من وجهة نظر سياسية ودبلوماسية. وفوق كل شيء، تبث أمريكا احتمال التحول إلى الحلفاء”.

وأشارت إلى أن الانتصار على الجيش الروسي في واحدة من أهم نقاط الوصول إلى بحر آزوف وشبه جزيرة القرم قد يعني، من الناحية النظرية، فرصة حقيقية لبدء أول مفاوضات حقيقية مع موسكو".

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطلب بشكل خاص من القيادة الأوكرانية إظهار الانفتاح على المفاوضات مع روسيا. 

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