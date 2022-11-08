بالعملة الأجنبية.. الضرائب تكشف تفاصيل رد القيمة المضافة لمشتريات السائح

كشفت نانسي حامد مدير مشروع الاتصال الالكتروني بمصلحة الضرائب، فكرة رد القيمة المضافة لـ مشتريات السائح وهو مسافر في المطار، وبعد زيارته لمصر.



وقالت نانسي حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر معمول به في دول كثيرة في العالم، وكان موجودا بشكل مميكن في مصر.

وأضافت مدير مشروع الاتصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، أن هذا الأمر يعزز فكرة أن مصر فيها تطور وتتجه بقوة للتحول الرقمي، لافتة إلى أنه تم تفعيل الإيصال الإكتروني في كل محال مدينة شرم الشيخ.

ترد هذه الأموال بالعملة الأجنبية



وتابعت نانسي حامد، أن هذه الأموال ترد بالعملة الأجنبية على البطاقات المصرفية ويتم التحويل للسائح وهو يغادر البلاد في المطار.

