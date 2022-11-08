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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لتعويض الخسائر.. المخابز تكشف مقترحات بيع العيش الحر وصرفه ببطاقة ذكية

عيش
عيش

رد عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، على اقتراح يقضي بـ بيع العيش الحر بالمخابز البلدية وصرفه بـ بطاقة ذكية.
 

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التموين: الدولة تحملت فارق تكلفة الخبز المدعم لثبات سعر الرغيف بـ5 قروش

وأضاف عطية حماد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يعني منظومة لبيع العيش الحر لأي مواطن مصري والدولة تراقب وتحاسب، لافتا إلى أن سواء له علاقة ببطاقة التموين او ليس له أي علاقة ببطاقة التموين.
 

هذا الأمر ينافس المخابز السياحية

 

وتابع عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن هذا الأمر ينافس المخابز السياحية، وبالتالي يكون لها منافس، الأمر الذي يضبط حجم وسعر الرغيف الحر في الأسواق.
 

وأكمل عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن يمكن للمواطن العادي عمل كارت ميزة، ويشتري رغيف عيش بخمسين قرش، مستدركا أن هذه الفكرة تعمل على تعويض الخسائر من بيع رغيف العيش العادي بخمس قروش.
 

عطية حماد شعبة المخابز المخابز بطاقة ذكية العيش الحر عزة مصطفي

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