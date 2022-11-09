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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم تهنئ خالد سليم بعيد ميلاده

صدى البلد

حرصت الفنانة، هيدي كرم، على تهنئة الفنان هشام سليم بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة جمعتهما من خلال خاصية “الاستوري” بتطبيق إنستجرام.

 

وكتبت له معلقة من خلال صورتهما:"كل عام وأنت بخير يا صديقي عسى أن تتحقق أحلامك كلها".

يذكر أنه استأنف المخرج والمؤلف سامر خضر، تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة "عودة البارون"، داخل استوديو المغربي لسرعة إنهاء العمل لعرضه على الشاشة قريبا.

وقرر سامر خضر، تكثيف عمليات التصوير خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من تصوير جميع المشاهد منتصف الشهر الجاري، للبدء فورا في عمليات المونتاج والمكساج.

وقال منتج العمل محمد منصور، أن العمل سيكون جاهزًا للعرض على شاشة رمضان المقبل، معلنا انضمام النجمة الأردنية كاترين علي لأسرة المسلسل.

تدور أحداث المسلسل عن شخصيات تعيش بعد 30 عامًا وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60 عامًا ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، هذا فقط، ولكنه يصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

ويشارك في المسلسل النجم حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التلفزيونية عدة سنوات، إضافة إلى النجم خالد سليم، والنجم إيهاب فهمي، والنجمة نهال عنبر، والأردني ساري أسعد، وربيع زيتون والنجم اللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبدالمنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبدالرحمن خضر، وأحمد عاشور.

اخبار هيدي كرم أعمال هشام سليم هشام سليم

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