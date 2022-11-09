سوق المستعمل | جيب 6 سلندر أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة إصدارات مختلفة من إنتاج شركة جيب، حيث تناسب هذه الطرازات أغلب فئات المجتمع المصري، ومن تلك الأنواع سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994، وهي من الجيل الثاني من إصدارات شركة وأنتجت من عام 1984 حتي عام 1998 .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

تستمد سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 200000، ويحتاج ناقل الحركة إلي صيانة، وتحتوي السيارة علي رخصة سارية .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

تأتي مقصورة سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994 بالعديد من المميزات منها، كاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، وتكيف، ومخارج أمامية للتكيف، وعدادات قياسية للسرعة، وحامل أكواب بجانب ناقل الحركة، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، ودرج تخزين بالتابلو الأمامي، وأزرعه بالمقود للتحكم بتشغيل وإيقاف الضوء والإشارات والمساحات الأمامية والخلفية، ويوجد بالسيارة ضوء داخلي للقراءة ، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وأحزمة أمان أمامية وخلفية .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

تمتلك سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994 من الخارج شكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية كبيرة يعلوها في المقدمة شعار شركة جيب، ومرايات جانبية يمكن التحكم بها يدويا، ومساحة زجاج خلفية.

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

سعر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

تقدم سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994 بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .