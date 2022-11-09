عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل | جيب 6 سلندر أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي موديل 1994

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة إصدارات مختلفة من إنتاج شركة جيب، حيث تناسب هذه الطرازات أغلب فئات المجتمع المصري، ومن تلك الأنواع سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994، وهي من الجيل الثاني من إصدارات شركة وأنتجت من عام 1984 حتي عام 1998 .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

جيب توقف إنتاج شيروكي في أستراليا لهذا السبب

جيب ترفع النقاب عن طرازها الجديد قبل المشاركة في معرض سيما | صور

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

تستمد سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 200000، ويحتاج ناقل الحركة إلي صيانة، وتحتوي السيارة علي رخصة سارية .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

تأتي مقصورة سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994 بالعديد من المميزات منها، كاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، وتكيف، ومخارج أمامية للتكيف، وعدادات قياسية للسرعة، وحامل أكواب بجانب ناقل الحركة، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، ودرج تخزين بالتابلو الأمامي، وأزرعه بالمقود للتحكم بتشغيل وإيقاف الضوء والإشارات والمساحات الأمامية والخلفية، ويوجد بالسيارة ضوء داخلي للقراءة ، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وأحزمة أمان أمامية وخلفية .

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

تمتلك سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994 من الخارج شكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية كبيرة يعلوها في المقدمة شعار شركة جيب، ومرايات جانبية يمكن التحكم بها يدويا، ومساحة زجاج خلفية.

سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

سعر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994

تقدم سيارة جيب جراند شيروكي موديل 1994 بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

جيب جراند شيروكي سيارة جيب شيروكي موديل 1994 جراند شيروكي موديل 1994 جيب جراند شيروكي موديل 1994

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

مصريون بـ لندن ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع النائب عمرو درويش

بعد سؤال ماما أخبارها إيه .. رد غير متوقع وصادم من ابنة شيرين

موضوعات متعلقة

تبدأ من 36 ألف ريال.. أرخص 5 سيارات موديل 2022 في السعودية

صور تجسسية لـ أودي Q6 E-Tron موديل 2024 الجديدة

شاهد| هوندا بايلوت SUV موديل 2023 الجديدة

هوندا e:NS1 وe:NP1 الكهربائيتين قريبا ستباع في الصين .. صور

أفخم شاحنة رولز رويس بيك اب في العالم..صور

أسعار مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية |تفاصيل

سوق المستعمل| 5 سيارات شبابية تحت 220 ألف جنيه

بورصة السيارات| بـ 390 ألف جنيه.. ثبات سعر شانجي Q35 موديل 2022

ترشيحاتنا

نادي القضاة يطالب المؤسسات الخارجية الامتثال للمواثيق الدولية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة

سوق المستعمل | جيب 6 سلندر أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

التحريضية.. عزة مصطفى تطالب ضياء رشوان بعرض تدوينات علاء عبد الفتاح على السوشيال ميديا

بسبب عملية الونش الجراحية | تصرّف شخصي من محمد صلاح للاعب الزمالك

جون كيري يوجه رسائل للعالم ويرد على الانتقادات من خلال قمة المناخ

خالد الجندي داعيا لمصر: اللهم انقلنا من نصر إلى نصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التصلب اللويحي.. أعراض ومضاعفات خطيرة تصل للصرع والشلل

Cop27.. ضيفان يخطفان أنظار الحضور بزي الهنود الحمر في مؤتمر المناخ.. صور

احمى نفسك من الألم .. طرق الوقاية من هجمات النقرس

Cop 27.. السعودية تناقش استخدام نظام ccs لاحتجاز الكربون وتخزينه

فيديو

عشيقي بيدلعني أكتر.. ننشر اعترافات سيدة بولاق بعد تخلصها من زوجها

من شرم الشيخ.. مذيع موقع صدى البلد يخوض تجربة قيادة الاسكوتر الكهربائي

تفاصيل حادث تصادم قطار بأتوبيس الشرقية

تغطية مباشرة من شرم الشيخ حول أبرز فعاليات اليوم الرابع لـ COP27

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ