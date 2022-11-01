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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب ترفع النقاب عن طرازها الجديد قبل المشاركة في معرض سيما | صور

سيارة جيب CJ Surge 
سيارة جيب CJ Surge 

كشفت شركة جيب عن طرازها الاختباري الجديد قبل الإعلان عنه في  فعاليات معرض سيما لعام 2022، والذي سيقام خلال الفترة من يوم 1 نوفمبر حتى 5 نوفمبر في لاس فيجاس بأمريكا، ويطلق علي الإصدار الجديد اسم " جيب CJ Surge "، وتعتمد سيارة جيب CJ Surge على الطاقة الكهربائية وينتج منها قوه حصانيى تصل إلي 268 حصانا أو 200 كيلوواط .

سيارة جيب CJ Surge 

يعتمد محرك سيارة جيب CJ Surge  علي حزمة بطاريات قدرتها 50 كيلو واط/ ساعة، ويتم تركيبها في المقاعد الخلفية بشكل طبيعي، وتمتلك سيارة جيب CJ Surge ناقل حركة أوتوماتيك، كما أن سيارة جيب CJ Surge ساعدت مهندسين جيب علي فهم أفضل لتطبيقات مجموعة أجزاء السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

سيارة جيب CJ Surge 

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سيارة جيب CJ Surge 

تأتي سيارة  جيب CJ Surge بزجاج أمامي مقطوع، ومجموعة رفع مقاس 2 بوصة، وإطارات سوداء مقاس 18 بوصة، وعجلات من نوع BFGoodrich مقاس 35 بوصة، ومحاور صندوق Dana 44 من قطع جيب بيرفورمانس.

سيارة جيب CJ Surge 

تمتلك سيارة جيب CJ Surge مصدات مستمدة من رانجلر JK روبيكون، وونش، وخطافات للسحب لونها أزرق، ومصابيح LED أمامية، وشارة EV مستوحاة من الطراز القديم، ومنفذ شاحن خلف باب السائق، و قضبان صخرية، وألواح انزلاقية، ولمسات باللون الأسود اللامع والأزرق خارج السيارة.

سيارة جيب CJ Surge 

تحتوي سيارة جيب CJ Surge  علي مقاعد خاصة، وتنجيد باللون الأسود، ونسيج ناعم، وتطريزات بلون أزرق متباين، وشاشة عرض معلومات البطارية، وقفص حماية رول كيج.

جيب معرض سيما لعام 2022 فعاليات معرض سيما لعام 2022 جيب CJ Surge CJ Surge سيارة جيب CJ Surge

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