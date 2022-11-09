لقاء مرتقب بين مسئولين أمميين ووفد روسي في جنيف

أعلن متحدث رسمي باسم الأمم المتحدة أنه يجري حاليا التحضير لعقد لقاء وشيك بين مسئولين أمميين ووفد روسي رفيع المستوى في جنيف بعد غد الجمعة لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال المتحدث إنه من المقرر أن يبحث الجانبان دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش لمتابعة تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب التي أبرمتها روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية في الثاني والعشرين من يوليو الماضي في مدينة اسطنبول التركية.

وقال مسئول رفيع في الخارجية الأمريكية إن دول مجموعة السبع دعت روسيا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في غرب ألمانيا يوم الجمعة الماضي.

وأكد المسؤول الأمريكي أن الجميع قد اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب.

من جانب آخر، حذر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، الجمعة الماضية، من أن أي استخدام لأي نوع من الأسلحة الكيميائية، أو البيولوجية، أو النووية من قبل روسيا، سيترتب عليه عواقب وخيمة.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك: "أي استخدام للأسلحة النووية أو الكيميائية، أو البيولوجية، من قبل روسيا، سيواجه بعواقب وخيمة للغاية".

وأضاف البيان: "ندعو روسيا مجددا لوقف حربها العدوانية ضد أوكرانيا فورا".

وأشار البيان إلى أن دعوات روسيا للمفاوضات ليست عقلانية بينما تواصل تصعيد الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أن دول مجموعة السبع ستواصل تقديم الدعم إلى أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها.