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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخريج 10 دفعات .. تجارة القاهرة : جورجيا أنجح برامج دولي فى مصر

عميد تجارة القاهرة
عميد تجارة القاهرة

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن البرامج الخاصة بالكلية المتاحة أمام الطلاب.

وقال الدكتور جمال شحاته خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد عدد من البرامج الخاصة بجانب الشعبة العربية والإنجليزية منها برنامج جورجيا والذى يعتبر أنجح برنامج دولى فى مصر، وأنا من قام بتأسيس هذا البرنامج عندما كنت أستاذا بالكلية وتم العمل به منذ عام ٢٠٠٧ ، طرحنا البرنامج للافتتاح عام ٢٠٠٨ ، حيث قام بتخريج ١٠ دفعات حتى وقتنا هذا.

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وأضاف عميد الكلية ، أن برنامج جورجيا الآن أصبح من البرامج المهمة والتي ننافس بها الجامعات الأمريكية الموجودة فى مصر بل أفضل منهم ، حيث اننا جامعة حكومية ولكن نقدم برامج خاصة أفضل من البرامج التى تقدمها الجامعات الخاصة.

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