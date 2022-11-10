انتهاء التسجيل الإلكتروني بوحدات سكن لكل المصريين

يغلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين3 " لمنخفضي ومتوسطي الدخل ممن قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط، اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر.

وكان قد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى ١٠ نوفمبر، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين٣".

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وأضاف الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان أن المد الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين٣" يعد استجابة لرغبة المواطنين الذين لم يقوموا برفع أوراقهم على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.



وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المد الثاني للإعلان يهدف لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ذلك على الرغم من أن الصندوق طالب المواطنين بصورة مستمرة بعدم الانتظار حتى اليوم الأخير لرفع الأوراق تجنبًا لأي مشاكل تقنية.