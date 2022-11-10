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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: المدير الفني للزمالك كلف معاونيه بالبحث عن مهاجم صاعد في الناشئين..فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك كلف الجهاز المعاون بالبحث عن مهاجم صاعد في قطاع الناشئين بالنادي.


وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC  : "انتابت فيريرا حالة من الغضب بسبب الإصابات في خط الهجوم سواء سامسون أو يوسف حسن في وقت سابق بجانب سفر الجزيري للانضمام لتونس في كأس العالم.


وتابع : "فيريرا أوصى بتقديم تقرير له عن أفضل المهاجمين في قطاع الناشئين خلال 48 ساعة ليتم تصعيدهم للمشاركة في تدريبات الفريق الأول مطلع الأسبوع المقبل.


شرط فيريرا للتعاقد مع لاعبين جدد..

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حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"


وأعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعضاء المجلس ومعهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وفرقه الرياضية وجميع اللاعبين واللاعبات، والملايين من جماهيره الوطنية وقوفهم خلف الدولة المصرية في معركتها ضد الخونة المأجورين لتدمير وطننا مصر وهذا الشعب العظيم الواعي لن يستجيب لدعوات هؤلاء الخونة دعاة الفوضى.

وأضاف النادي : “ تعيش مصر حرة أبيّة آمنة مستقرة رغم الصعوبات التي تواجهها ويسقط كل الخونة المأجورون الذين لا هدف لهم الا انهيار وطنا الغالي”.

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