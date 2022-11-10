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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختتام أعمال امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة دون معوقات أو شكاوى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

اختتم مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، امتحانات الفصل البيني والدور الثاني للتعليم المدمج لدور أكتوبر 2022، بالمقر الرئيسي لمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت.

وأدى الطلاب الامتحانات وسط حالة من الهدوء التام ودون وجود شكاوى أو رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة بتضمين الامتحان الأسئلة الموضوعية والجمع بين أسئلة الاختيار من متعدد وسؤال حل المشكلات والأسئلة التعليلية، وذلك لقياس القدرات المختلفة للطلاب.

وحرصت الجامعة على توفير سُبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، من حيث الإضاءة ‏والتهوية، والاستعدادات الطبية، والترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الامتحانات، وتمت بالتعاون والتنسيق بين المركز والكليات ذات البرامج، وهي التجارة، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم والإعلام.

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وتجرى الآن عمليات التصحيح الإلكتروني للامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، و تستمر فترة التسجيل وسداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي سبتمبر 2022 حتى 17 نوفمبر الجاري.

وأعلن د. عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول لبرامج الدبلومات المهنية للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك في إطار توجه مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وبالتنسيق مع كليات الجامعة لطرح دبلومات مهنية تستهدف قطاعات متعددة من سوق العمل لإكساب خريجي برامج المركز المهارات والمعارف ذات العلاقة بالمجالات المهنية والعملية المختلفة لتطوير أداء الخريجين وإكسابهم مهارات تتيح لهم المنافسة في سوق العمل المختلفة.

التنمية المستدامة المشروعات المتوسطة والصغيرة مبادرة حياة كريمة جامعة القاهرة Jobs Education اقتصاد القاهرة

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