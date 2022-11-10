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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق بحثي من علوم القاهرة يحصد الفضية فى مسابقة للهندسة الوراثية بباريس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

فاز فريق بحثي من طلاب قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، بالميدالية الفضية في أكبر مسابقة للهندسة الوراثية حول العالم، وهي مسابقة IGEM التي عقدت في مدينة باريس خلال الفترة من 26-28 أكتوبر 2022.

وقدم الفريق مشروعًا لاستحداث علاج لمرض الزهايمر تم تصنيفه ضمن أفضل 10 مشاريع في مجال الأحياء التركيبية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف، عميد كلية العلوم، والدكتورة فاتن نور الدين، منسق عام برنامج التقنية الحيوية بالكلية.

 

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وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الفريق الفائز الذي ضم 24 من طلاب كلية العلوم، مثمنًا قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة من جهود لتخريج طلاب بمواصفات دولية على أعلى مستوى. 

وأشار إلى فوز فريق كلية العلوم بالميدالية البرونزية مرتين عام 2015 وعام 2019، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم أبنائها من المبتكرين وتشجيعهم على المشاركة المتميزة بجميع المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وتأهيلهم للفوز بمراكز متقدمة فيها وبما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات على جميع المستويات ومختلف القضايا.

وتكون فريق كلية العلوم من 24 طالبا وطالبة هم: حسام حاتم عبد المغني، وسلمى يحيى عبد المعين، ورنيم محمود إبراهيم، وأمنية سعيد إسماعيل، وعمرو علي جودة، وأمنية علاء الدين عبد العظيم، وإسراء عبد المجيد كمال، وأحمد ماهر علي، وأحمد سامح السيد، وإنجي خالد ثروت، وسلمى صبحي صادق، ويمنى ياسر مصطفى، ورضوى عبد الناصر أمين، ومصطفى منصور عبد المحسن، وجورج أشرف ونيس، وكاميليا محمد كمال، وكريستينا أشرف نبيه، ومصطفى أحمد زكي، وسلمي محسن سيد، ومحمد رمضان جدامي، وروان شكري عبد المجيد، وناجي عماد الدين محمد، وبسملة أحمد السيد، ومنة الله محمود محمد، ولينا محمد حمزة.

واستهدف طلاب كلية العلوم من مشاركتهم استحداث علاج مسببات مرض الزهايمر، والذي يعد من الأمراض المعُقدة في المخ ويؤدي إلى تلف في الخلايا العصبية وبالتالي تدمير جذري لأجزاء في المخ البشري. 

كما استهدف الفريق الطلابي المشارك تطوير آلية تعمل على إزالة البروتينات الضارة (tau-beta amyloid) بطريقة لا تؤثر على سلامة المخ البشري أو صحة الإنسان، حيث توصل الفريق البحثي إلى 4 طرق يمكن من خلالها إزالة تراكمات البروتين الضارة، وبالتالي حل المشكلة جذريًا قبل تطور الأعراض بالإضافة إلى الاستعانة ببروتين يساعد في إعادة هيكلة الخلايا التالفة.

وتطابقت الحلول التي عمل عليها الفريق الطلابي مع شروط المسابقة، والتي تتماشى مع الإطار القانوني لمصر في إنتاج الأدوية، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة ورفاهية المجتمع والذي تسعى إليه مصر في رؤيتها 2030، حيث إنه وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية يعاني من مرض الزهايمر أكثر من 38 مليون شخص على مستوى العالم وتزيد أعداد المصابين باستمرار بسبب عدم وجود علاج، حيث تعمل الأدوية المتاحة حاليًا على تقليل الأعراض فقط.

جدير بالذكر أن مسابقة IGEM هي مسابقة دولية تشرف عليها مؤسسة دولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف للنهوض بالبيولوجيا التركيبية وتعليم البيوتكنولوجي، وتقام سنويًا لطلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم، وشارك بها هذا العام 350 فريقا من أكثر من 45 دولة مختلفة وضمت 7000 مشترك.

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