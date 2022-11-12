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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فريك بالدجاج المشوي.. وجبة تناسب العزومات

طريقة عمل الفريك
طريقة عمل الفريك بالفراخ المشوية

تقدم الشيف دعاء نوبر طريقة عمل الفريك بالدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مهي ولذيذ لعشاق الفريك والدجاج المشوي و مسلوق .

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المكونات لعمل الفريك بالفراخ المشوية 


الفريك : كوب
- الدجاج : كوب (مسلوق ومقطع)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- هيل : ملعقة صغيرة (ناعم)
- زيت الذرة : ربع كوب
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الماء : حسب الحاجة
- الدجاج : حسب الرغبة (مشوي)

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طريقة عمل الفريك بالفراخ المشوية 

اغسلي الفريكة أكثر من مرة بالماء البارد ثم انقعيها بالماء الدافئ لمدة 30 دقيقة.
ضعي الزيت في قدر متوسط الحجم ثم ضعيه على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.
أضيفي البصل إلى الزيت وتقليبه بملعقة خشبية حتى يصبح لون البصل شفافاً.
صفي الفريكة للتخلص من الماء ثم أضيفي الفريكة إلى البصل في القدر وقلبيها بملعقة خشبية لبضع دقائق.
أضيفي كل من الهيل، والفلفل الأسود، والملح، و4 أكواب من المرق، أو الماء إلى الفريكة في القدر وقلبي الخليط بملعقة خشبية.
غطي القدر وخففي النار تحته ثم اتركيه يطهو على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى نضوج الفريكة.
ارفعي الفريكة عن النار وقدميها بجانب الدجاج المشوي.

فريك بالدجاج الدجاج المشوي مقطع الخل الفريكة الخضار دقيقة ملعقة ملعقة صغيرة ​​​​​​​health فريك

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