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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

من جوايا بنزف.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة حازم الحديدي

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جديدة، حول وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير :"حازم الحديدي كان بمثابة صديق للاعبين ولم يكن يتعامل معهم كوكيل، حازم خدوم وكان مقبلا على الحياة بشكل كبيرا جدا ومبتسم دائما ولا تعرف إذا كان أهلاوي أو زملكاوي".

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أضاف شوبير:" فوجئت بتليفون من صديقي العزيز المحامي الدولي الشهير هشام عبد ربه، يقولي هو حازم مات ازاي؟ قولتله مات! قالي ده كلمني من 4 أيام وكان مكتئب جدا وقالي يا هشام شكلك كده هتلاقيني ميت بعد كام يوم، بعد كده كلمني المحامي محمد عثمان وقالي هو حازم مات ازاي، قولتله مات يا استاذ محمد، قالي حازم كلمني من يوم وقاله أن في اكتئاب شديد وممكن تلاقيني ميت بعد كام يوم".

أضاف شوبير:" هل إحنا مسئولين عن وفاة حازم الحديدي؟ أنا بتكلم على قضية عامة هو إحنا بعدنا عن بعض أوي؟، ممكن الواحد في عز نجاحه يشعر بالاكتئاب هل أصبحنا نكتفي بالتواصل مع بعض من خلال رسالة واتساب، ولم نعد نتقابل ونفضفض، بقدر حزني على حازم بقدر حزني على حالنا والتفكك اللي أصبحنا فيه، إحنا في حالة غربة وكلنا مسؤولين عن مآسي بعض، من جوايا بنزف على حازم الحديدي، هو مفيش حاجة ممكن ترجعنا لـ أصلنا، رمينا نفسنا على السوشيال ميديا والصراعات والخروج على النص، الموت اللي كان أكبر عظة لم يعد أحد يتعظ، هيفضل حلو إننا نشجع أهلي وزمالك وإسماعيلي واتحاد ومحلة، جميل جدا، لكن الأجمل إننا نشجع بعض، إيه حالة العناد والنميمية والتربص اللي إحنا عايشين فيه، محدش بقى يتوقف عن عظة الموت".

تابع شوبير:" فيه حاجة غلط في التراحم والتواصل، لا أنعى حازم الحديدي أنعى ما نحن فيه، أن مش جاي أنكد عليكم، بس جايز نفوق، خاصة إن حازم الحديدي كان بيقول للناس أنا هموت، وهنا تحضرني الأية الكريمة من سورة البقرة “ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ”.

اختتم شوبير:" أنا خايف نبقى كده، ربنا يسترها علينا".

 

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