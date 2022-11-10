مصرع طفل سقط فى بئر أسانسير بالخانكة بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه فى أسانسير بدائرة مركز شرطة الخانكة، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل المتوفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى الخانكة بوصول جثة طفل يدعى ع س ح 4 سنوات، إثر سقوطه بين جسم الأسانسير والحائط بأحد العقارات بمنطقة القلج بمدينة الخانكة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الطفل أثناء استقلاله الأسانسير سقط من بين الأساسنير والحائط، ولفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه من جراء السقوط والإصابة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.