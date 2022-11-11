نشرة الفن .. حقيقة القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. وهل ألغى محمد صلاح متابعة شيرين عبد الوهاب على انستجرام؟

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها حقيقة القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري، وهل ألغى محمد صلاح متابعة شيرين عبد الوهاب على انستجرام، وفرح الزاهد على أعتاب قصة حب جديدة.
بعد تصدره التريند باستمرار.. نجل شعبان عبدالرحيم ينفي القبض على صاحب واقعة الكشري
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن القبض على محمد عادل صاحب واقعة الكشري، بعد تصدره التريند بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، واستغلاله واقعة طرده لتحقيق مكاسب غير حقيقية والانتشار على السوشيال ميديا.
هل ألغى محمد صلاح متابعة شيرين عبد الوهاب بسبب المخدرات؟ الأرقام لا تكذب
انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار التي تفيد بأن محمد صلاح لاعب كرة القدم المصري العالمي، ألغى متابعة الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر تطبيق انستجرام.
مفاجأة صادمة .. 1000 جنيه تسعيرة عامل النظافة مقابل الإعلان لشركات الإنتاج
هل كان يتخيل أحد أن يصبح محمد عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري أن يصبح واحد من أصحاب الإعلانات ويضع تسعيره خاصة في مقابل الظهور للإعلان عن شركات الإنتاج.
بعد حلقتها في The Blind Date Show.. فرح الزاهد على أعتاب قصة حب جديدة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديوهات حلقة الفنانة فرح الزاهد وصانع المحتوى يوسف حشيش في برنامج The Blind Date Show، التي أظهرا فيها درجة توافق عالية تنبىء بقصة حب جديدة لهما.
فيلم Black Panther 2 يحقق 10 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي
حقق فيلم Black Panther 2 إيرادات مبدئية مبشرة عقب ساعات من طرحه في دور العرض العالمي بلغت 10 مليون دولار، قبل بداية عرضه في البوكس أوفيس الأمريكي اليوم.