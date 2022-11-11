طقس الخليج | معتدل في الإمارات والبحرين وأمطار تضرب السعودية

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة، تقلبات مناخية وجوية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

طقس السعودية

وفي المملكة العربية السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الجمعة في المملكة، مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

طقس الإمارات

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قال المركز الوطني للأرصاد، إن طقس اليوم الجمعة في الإمارات سيكون صحو إلى غائم جزئي أحيانًا ًفيما وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطب ليلا وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب

الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقال المركز إن درجة الحرارة العظمى في المناطق الساحلية والجزر ستتراوح ما بين 36 و32، والصغرى ستتراوح ما بين 26 و21، مع رطوبة نسبية تتراوح ما بين 90 و40%.

طقس سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة في سلطنة عمان سيكون صحوا إلى غائم جزئيًا على المحافظات الشمالية مع وجود فرصة لهطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم وجبال الحجر.

وأشارت المديرية إلى أن الطقس سيكون صحوا بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل أو الصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

أما عن حالة الرياح، قالت المديرية إن رياحًا متغيرة الاتجاه ستهب على سواحل بحر عمان، وستكون خفيفة ليلاً وتتحول إلى شرقية ثم شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارًا، فيما تهب على بقية المحافظات رياحا جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يتعلق بحالة البحر، قالت المديرية إن الموج سيكون متوسطًا على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين وهادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع له متر وربع المتر.

طقس البحرين

وفي البحرين، قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الجمعة، في البحرين معتدل مع بعض السحب أحيانًا، والرياح شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا. أما ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

وأضافت الإدارة إن درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة العظمى 80 % والصغرى 15%.

طقس الكويت

وفي الكويت، قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إن طقس البلاد نهارًا مائل للحرارة وغائم جزئيًا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وليلاً، سيكون الطقس في الكويت معتدل وغائم جزئيًا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وأشارت الإدارة إلى أن درجة الحرارة العظمى في الكويت 31 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، مع رطوبة عظمى 90% وصغرى 40%.