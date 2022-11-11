ناصر منسي يدخل حسابات الزمالك مجدداً .. تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي عاد لدائرة اهتمام مسؤولي الزمالك تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بتدعيم مركز قلب الهجوم بلاعب أجنبي سوبر

وأضاف:" يبحث مسؤولو الزمالك عن التعاقد مع لاعب أجنبي تحت السن في ظل امتلاك الفريق لـ5 أجانب فوق السن وهم الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون إكينيولا".

وتابع:" وضع مسؤولو الزمالك خطة بديلة لتدعيم مركز قلب الهجوم وهي التعاقد مع لاعب محلي في حال التعثر في ضم لاعب أجنبي تحت السن".

وكان ناصر منسي مرشح للانضمام إلى الزمالك بداية من الموسم الجاري ألا أن مسؤولي البنك الأهلي تمسكوا باستمرار اللاعب.

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