جدو: اختيار قائمة المنتخب حق أصيل للمدير الفني

علق محمد ناجي (جدو)، نجم منتخب مصر الأسبق، على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة لمعسكر شهر نوفمبر الجاري.



وقال جدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أي قائمة منتخب في العالم ستعقبها انتقادات ولغط كبير بين الجماهير والمحللين".



وتابع: "المثال الأخير على هذا هو الانتقادات التي وجهت للجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بعد استبعاد روبرتو فيرمينو من قائمة (منتخب السامبا)".

وواصل: "اختيار قائمة المنتخب حق أصيل للمدير الفني فقط، هو من سيتحمل مسؤولية الأداء".



وأتم: "بالنسبة لي، استبعاد محمد صلاح –إذا حدث- فقط هو ما يستحق توجيه انتقادات للمدير الفني، أما باقي اللاعبين فمستواهم الفني متقارب".