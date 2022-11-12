هندسة القاهرة تنظم مسابقة كرة قدم وتنس .. اليوم

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة بطولة لكرة القدم وتنس الطاولة.

و تقام البطولة في كلية الهندسة فرع الشيخ زايد يوم السبت الموافق ١٢ نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحًا

على أن تكون جوائز المسابقة كالتالي:-

جوائز كرة قدم:



الجائزة الأولى ٨٠٠ ج

الجائزة الثانية ٧٠٠ ج

الجائزة الثالثة ٦٠٠ ج

تنس طاولة:



الجائزة الأولى ٢٥٠ ج

الجائزة الثانية ٢٠٠ ج

الجائزة الثالثة ١٥٠ ج



على الجانب الأخر ، تواصل جامعة القاهرة مشاركتها بفاعلية في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، حيث شارك وفد الجامعة في محاضرة بعنوان: "الشباب والابتكار: طلاب الجامعات والعمل المناخي"، وذلك هامش الاحتفال يوم الشباب وجيل المستقبل بالمؤتمر، وبحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مجموعة متميزة من طلاب جامعة القاهرة المشاركين في نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ استعرضوا خلال المحاضرة تجربتهم الناجحة ومدى استفادتهم من نموذج المحاكاة، كما استعرضوا بعض الأفكار والحلول المبتكرة لمشكلات المناخ، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم نموذج محاكاة قمة المناخ للطلاب لتوسيع مداركهم حول مفاهيم التغيرات المناخية وإكسابهم الخبرات الإدارية والمهارات التفاوضية بما يؤهلهم للمشاركة بكفاءة في المحافل الدولية واستيعاب القضايا العالمية التي تؤثر على مستقبل كوكب الأرض.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، دور الجامعة من خلال برامجها المختلفة في تعزيز دور الشباب في العمل المناخي، مشيرًا إلى إطلاق الجامعة للعديد من المبادرات والمسابقات ونماذج المحاكاة، فضلًا عن تنظيم الندوات وورش العمل التي تناولت مختلف القضايا ذات الصلة بالحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية والتكيف معها.