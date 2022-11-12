عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة تنظم مسابقة كرة قدم وتنس .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة بطولة لكرة القدم وتنس الطاولة. 

و تقام البطولة في كلية الهندسة فرع الشيخ زايد يوم السبت الموافق ١٢ نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحًا

على أن تكون جوائز المسابقة كالتالي:-

جوائز كرة قدم: 


الجائزة الأولى ٨٠٠ ج
الجائزة الثانية ٧٠٠ ج
الجائزة الثالثة ٦٠٠ ج

تنس طاولة: 


الجائزة الأولى ٢٥٠ ج
الجائزة الثانية ٢٠٠ ج
الجائزة الثالثة ١٥٠ ج
 

على الجانب الأخر ،  تواصل جامعة القاهرة مشاركتها بفاعلية في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، حيث شارك وفد الجامعة في محاضرة بعنوان: "الشباب والابتكار: طلاب الجامعات والعمل المناخي"، وذلك هامش الاحتفال يوم الشباب وجيل المستقبل بالمؤتمر، وبحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

txt

فوز فريق بحثي بـ كلية العلوم بالميدالية الفضية في الهندسة الوراثية.. اختتام امتحانات التعليم المدمج | نشاط جامعة القاهرة الأسبوعي

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مجموعة متميزة من طلاب جامعة القاهرة المشاركين في نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ استعرضوا خلال المحاضرة تجربتهم الناجحة ومدى استفادتهم من نموذج المحاكاة، كما استعرضوا بعض الأفكار والحلول المبتكرة لمشكلات المناخ، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم نموذج محاكاة قمة المناخ للطلاب لتوسيع مداركهم حول مفاهيم التغيرات المناخية وإكسابهم الخبرات الإدارية والمهارات التفاوضية بما يؤهلهم للمشاركة بكفاءة في المحافل الدولية واستيعاب القضايا العالمية التي تؤثر على مستقبل كوكب الأرض.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، دور الجامعة من خلال برامجها المختلفة في تعزيز دور الشباب في العمل المناخي، مشيرًا إلى إطلاق الجامعة للعديد من المبادرات والمسابقات ونماذج المحاكاة، فضلًا عن تنظيم الندوات وورش العمل التي تناولت مختلف القضايا ذات الصلة بالحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية والتكيف معها.

جامعة القاهرة تنس الطاولة كرة قدم كلية الهندسة هندسة جامعة القاهرة اللجنة الرياضية فرع الشيخ زايد طلاب كلية الهندسة كلية الهندسة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

ترشيحاتنا

لتقليل النفقات.. ندب عاملين من الوزارات الأخرى محلقين فنين بالسفارات في الخارج

سمع أذان الفجر ولم يصل فهل يأثم؟.. الإفتاء: النوم ليس حراما بشرط

أسامة عبد الكريم: حزنت بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي بسبب عدم تقديري

كامل العدد .. تامر حسني يتألق في حفل سلطنة عُمان

محافظ أسيوط: جاري إنشاء طريق طراد النيل لخدمة 14عزبة وقرية بـ القوصية

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

بدون مكياج وخرابيش فى الوجه.. شيرين تثير الجدل من كتب كتابها|صور جديدة

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ