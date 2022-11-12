منافس الآيفون الجديد.. ZTE تعمل على هاتفا ذكيا متطورا.. هذه مواصفاته

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ZTE، أن الشركة الصينية تعمل على هاتفا ذكيا متطورا سينطلق تحت اسم ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition، والذي من المتوقع له أن يكون منافس لأجهزة آيفون وسامسونج الرائدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، سيتميز هاتف ZTE الجديد بتصميم أنيق، مع أداء عالي بفضل سلسلة شرائح Snapdragon 8 من كوالكوم، كم سيدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات.

وسيتفوق طراز ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition، على إصدار الشركة السابق من حيث سعة التخزين، فمن المتوق أن يأتي الهاتف المرتقب بـ 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين مدمجة تصل إلى 1 تيرابايت.

وستطلق ZTE، هذا الهاتف المميز احتفالا برواد الفضاء الصينيين، حيث ستحمل جهاز ZTE Axon 40 Ultra Space Version شعار رائد الفضاء الصيني على الجزء الخلفي من الهاتف.

وأبرز ما يميز هذا الجهاز هو الكاميرا الأمامية الموجودة تحت الشاشة، وسيحزم هاتف ZTE المرتقب، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع 80 وات.

مواصفات ZTE Axon 40 Ultra

يأتي هاتف ZTE Axon 40 Ultra، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف ZTE Axon 40 Ultra، بمعالج قوي وحديث من شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 8 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1.

ويتمتع هاتف ZTE Axon 40 Ultra، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي مع مستشعر سوني من نوع IMX787، بدقة 64 ميجابكسل، و كاميرا فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف ZTE Axon 40 Ultra، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MyOS 12، الذي يستند على التشغيل أندرويد 12.

ويتوفر هاتف ZTE Axon 40 Ultra، مقابل سعر 800 دولار أمريكي (أي ما يعادل 19400 جنيه مصري).