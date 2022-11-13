الفاو: الرئاسة المصرية عقدت جلسة خاصة بقمة المناخ لتناول الأمن الغذائي والمائي

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إن العالم يأمل الآن أن قمة المناخ في مصر هي محطة التنفيذ الحاسمة، بعد وعود وعهود متعثرة على مدار 6 قمم سابقة، مؤكدا أن ما يميز القمة الحالية أنها في أفريقيا.

وأضاف الدكتور عبد الحكيم الواعر، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن ما يميز قمة المناخ كوب 27 ، أنها قمة التنفيذ والتركيز لتنفيذ الالتزامات السابقة، ما أعطى القمة صبغة التنفيذ، لافتا إلى أن القمم السابقة للمناخ على مدى ست سنوات تعاني من تعثر التنفيذ.



وأكمل،:"خلال قمة الرؤساء عقدت الرئاسة المصرية جلسة خاصة لتناول الأمن الغذائي والمائي.