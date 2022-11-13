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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المراسي النيلية لبحث سبل الاستفادة منها وطرحها للإيجار بالمزاد العلني

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المراسي النيلية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة – مرسى " الهابي دولفين " التابع لمشروع العبارات النهرية ومرسى "الداون تاون" التابع للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وذلك لتفعيل سبل الاستفادة منها وطرحها للإيجار عن طريق المزاد العلني لتعظيم الاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

رافقه خلاله الجولة هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وممدوح جبر مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة.


وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكليف قيادات المحافظة ومسئولي الشئون المالية والشئون القانونية بالديوان العام لبحث سبل الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة وأفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة موجهًا بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لاحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام فضلًا عن ضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل علي تعظيم العوائد من هذه الاصول والاستفادة منها في زيادة ايرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الامثل لتلك الأصول والامكانات المتاحة بالمراكز والأحياء مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الادارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

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كما وجه اللواء عصام سعد بضرورة ترشيد الانفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الموطنين.

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