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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزراعة والقومي للمرأة بالشرقية ينفذان ندوة توعوية عن أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية

ندوة إرشادية
ندوة إرشادية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لتعريف العاملين بها بالقضايا العامة التي تمس المجتمع، مشيداً بالتعاون بين مديرية الزراعة وفرع المجلس القومي للمرأة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذلك توعية المواطنين في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية وإدارة العلاقات العامة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بتنظيم ندوة توعوية لعدد 150 رجلا وسيدة بعنوان " أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية وجهود الدولة لدعم المرأة والأسرة " وذلك بمقر الإدارة الزراعية بديرب نجم وفي حضور المهندسة هالة راشد مديرة العلاقات العامة بمديرية الزراعة وعضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية والمهندس صبرى مهدى مدير عام الإدارة الزراعية بديرب نجم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

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أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية ودور المرأة المصرية في تخطيها وضرورة ترشيد الاستهلاك واستعراض مردود التنمية وجهود الدولة علي المرأة والاسرة وكذلك ابراز دور المجلس القومي للمرأة وما يتخذه من إجراءات جادة في تمكين اقتصاديا واجتماعيا لتحيا حياه كريمة ، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.

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