3 مصابين.. ننشر الصور الأولى لانهيار جزئي في منزل بأسوان.. شاهد

شهدت منطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان حادث انهيار جزئى لأحد المنازل ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم فى ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، والإسعافات الأولية .

ونعرض الصور الأولى لهذا الحادث الذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم "حسين أحمد 30 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد صلاح 23 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وفاطمة حلمى 55 سنة، والتي أصيبت بكدمات متفرقه بالجسم"، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حوادث متفرقة

الصور الأولى لانهيار جزئي بمنزل بأسوان

تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار جزئى لأحد المنازل المبنية بالطوب اللبن فى منطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارات إسعاف وحماية مدنية لموقع الحادث، والتعامل مع الحالات.

و تعرضت شرفة أحد المنازل " بلكونة " للإنهيار الجزئى مساء السبت بمدينة أسوان حيث سقطت على سيارة كانت متوقفة أسفلها، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنهيار جزئى لـ"بلكونة" أحد العقارات ، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما سقطت "الشرفة" على سيارة ملاكى كانت متوقفة أثناء الشرفة، ما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسيير الحركة المرورية.

نقل مصابين

وشهدت مدينة أسوان وقوع حادث إنقلاب توك توك أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم بمنطقة وادي النقرة بمركز نصر النوبة شمال أسوان مساء الأربعاء.

وتبين أن المصابين هم فخري رمضان أبو الفتوح 48 سنة، و سعيد فخري رمضان 22 سنة ، ورضا محمد صالح 52 سنة، وإصابتهم جميعاً عبارة عن كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية .

وتلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك عند كوبري المنار بقرية وادى النقرة التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.