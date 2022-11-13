روسيا: نتقدم بخالص التعازي لضحايا التفجير الإرهابي في إسطنبول

أعربت السفارة الروسية في تركيا عن تعازيها في ضحايا الانفجار الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بالعاصمة التركية إسطنبول.

وقالت السفارة الروسية عبر صفحتها على "تويتر": "علمنا ببالغ الأسى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول، نعرب عن خالص تعازينا لذوي الضحايا وللشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

وصرحت القنصلية الروسية في وقت سابق أنه "بحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى القنصلية العامة، لا يوجد مواطنون روس بين الضحايا".

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط إسطنبول التركية إلى 6 قتلى وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.