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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليس له علاقة بأحمد موسى ...

ضبط إعلامي مغمور للنصب على المواطنين في شبرا الخيمة

ضبط متهم
ضبط متهم

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية حقيقة ضبط أحد الأشخاص الذى يعمل فى مجال الإعلام بإحدى القنوات الفضائية للنصب على المواطنين.

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وقال المصدر أن المتهم يدعى " هـ.أ " تم حبسه فى قضايا مختلفة وليس من بينها انتحال صفة مدير مكتب الإعلامى أحمد موسى.
واضاف المصدر ان المتهم استغل عمله فى أحد القنوات الفضائية غير الرسمية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها بعد قيامه بنشر صور على صفحته الشخصية بتقديمه أحد البرامج عبر أحد الفضائيات.
وتلقي قسم ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم للنصب من قبل أحد الأشخاص الذى يعمل اعلاميا وعقب تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة الواقعة، وقيام المتهم بالنصب عليهم.
وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمينة القبض عليه، وتم اقتياده إلى قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيقات.

ضبط أمن القليوبية الإعلامي أحمد موسى مديرية امن القليوبية قسم شرطة شبرا الخيمة

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