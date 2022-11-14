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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كريم فهمي وزوجته الأجمل.. شاهد الكابل في مهرجان القاهرة الدولي

كريم فهمى وزوجته
كريم فهمى وزوجته

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

 

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود.

 

وأثارت بعض النجمات الجدل على السجادة الحمراء من خلال إطلالتهن الجريئة والمثيرة  برفقة أزواجهن.

 

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور الفنان كريم فهمى وزوجته على أنهم اشيك و احلى كابل فى مهرجان القاهرة السينمائى.

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم فساتين النجمات اللاتي أثرن الجدل بإطلالتهن برفقة أزواجهن..

 

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May be an image of 2 people and people standing
May be an image of 2 people and people standing
May be an image of 2 people and people standing

 

كريم فهمي كريم فهمي وزوجتة مهرجان القاهرة الدولي القاهرة الدولي كابل

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