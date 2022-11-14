حقائق كاملة.. بيان عاجل من مانشستر يونايتد ردا على تصريحات كريستيانو رونالدو

علق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، على الحوار الذي أجراه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق.

وشن كريستيانو رونالدو، هجومًا ضاريًا على نادي مانشستر يونايتد ومجلس إدارته ومدرب الفريق إريك تين هاج، في حوار نُشر مقتطفات منه في صحيفة “ذا صن” البريطانية.

بيان مانشستر يونايتد

ونشر نادي مانشستر يونايتد، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "مانشستر يونايتد علم بالتغطية الإعلامية بخصوص مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو. سينظر النادي في رده بعد التأكد من الحقائق الكاملة".

وأضاف: "يظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الزخم والإيمان والتآزر الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والموظفين والمشجعين".

وتشير تقارير صحفية إلى احتمالية توقيع مانشستر يونايتد لعقوبة تاريخية على كريستيانو رونالدو بمبلغ يُقدر بـ 1 مليون جنيه إسترليني.