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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

صدور طبعة جديدة من رواية جبل الزمرد للأديبة منصورة عز الدين

صدى البلد

أصدرت دار الشروق طبعة جديدة من رواية جبل الزمرد للأديبة منصورة عز الدين، حيث فازت الرواية بجائزة أفضل رواية عربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2014، كما تُرجمت روايتها مؤخرًا إلى اللغة الفارسية وصدرت الترجمة في سبتمبر 2022 الماضي.

تسلتهم الرواية أجواء أساطير ألف ليلة وليلة، وتمزج منصورة عز الدين أجواء روايتها الأسطورية بالواقع المصري وتتلاعب بالزمن الروائي متنقلة بخفة بين الماضي والحاضر، حيث تتخذ من القاهرة عام 2011 خلفية لأحداث الرواية التي تدور أحداثها ما بين جبال الديلم، الواقعة بالقرب من أطلال قلعة «ألموت» في إيران، والقاهرة.

جبل قاف

تتناول منصورة عز الدين حكاية تغريبة شعب «جبل قاف» وشتاتهم وعودتهم المشروطة إلى أرضهم بلملمة أطراف هذه الحكاية المفقودة، التي تكتبها بطلة الرواية.

وقال عنها د. صلاح فضل: «تطرز منصورة عز الدين هذه السردية الفائقة بعناية صانعة المجوهرات، تمزج الأحجار والألوان والأشكال بحرفية متقنة، حيث تبعث في الأسطوري شهوة الخلق الأولى، وفجيعة النبوءات والمصائر، وهي تخرق قانون التدوين المفترض الذي حرم المرأة من الإبداع، كما تسقي في البث اليومي ماء الحياة الذي ينبت عشبة الخلود، تستغرق في متعة التحليق في أفق «ألف ليلة وليلة» بخيال مجنح، يصطنع لغته، ويضبط إيقاعه، ويصل ما انقطع من حكاياته في مغامرة خاصة، لإنتاج لون مشرقي جديد من واقعية مسحورة مطعمة بالأحجار الكريمة السخية».

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آفاق مذهلة

من جانبه قال الناقد محمود عبد الشكور«أدركت منصورة عز الدين جوهر «ألف ليلة وليلة»، مغزاها كتميمة فنّية ضد الموت، فانطلقت إلى آفاق مذهلة، وبدرجة من النضج والتمكن مثيرة حقا للإعجاب، أدركت أن منطق الليالي (ولعله قانون الفن أيضا) هو كسر المنطق التقليدي، هو الإحالة إلى الخيال الذي لا يعيد فقط تكوين الأجزاء في كل واحد متماسك، ولكنه يعيد تشكيل الزمن مثل قطعة صلصال».

سيرة ذاتية

منصورة عز الدين؛ كاتبة وروائية مصرية، صدر لها ست روايات وثلاث مجموعات قصصية وكتاب في أدب الرحلات. فازت بالعديد من الجوائز من بينها جائزة ابن بطوطة في أدب الرحلات 2021 عن كتابها «خطوات في شنغهاي»، كما وصلت روايتها «وراء الفردوس» إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2010، ومجموعتها القصصية «مأوى الغياب» إلى القائمة القصيرة لجائزتَي الملتقى للقصة العربية 2018 والشيخ زايد للكتاب، فرع الآداب 2020، ووصلت روايتها «بساتين البصرة» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2021. تُرجِمت أعمالها إلى أكثر من عشر لغات.

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