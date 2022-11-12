مسئولية كبيرة.. ريم بسيوني: لم أتوقع الوصول للقائمة الطويلة من جائزة الشيخ زايد|خاص

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، عن ترشح الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني للقائمة الطويلة من الجائزة عن روايتها “القطائع.. ثلاثية ابن طولون”، والصادرة عن دار نهضة مصر.

الترشيح يضع مسئولية أكبر

الكاتبة ريم بسيوني تحدثت لـ “صدى البلد” وقالت: سعيدة بالترشح لجائزة الشيخ زايد، فأي ترشح لجائزة أمر يضع مسئولية أكبر على الكاتب كي يحسن من مستوى كتابته.

الجوائز شيء محفز لأي كاتب

وعن توقعها للوصول للقائمة الطويلة قالت ريم بسيوني: لم أتوقع أن أصل إلى القائمة الطويلة من جائزة الشيخ زايد، ولا أتوقع الجوائز بشكل عام، وغالبًا ما أنسى أنني تقدمت لجائزة ما، لكن بشكل عام ما يهمني هو أن يثق القراء بالكتابة التي أكتبها، وأن يشعروا أنها تغير شيء ما بداخلهم، فهذا هو الأهم بالنسبة لأي كاتب، لكن الاعتراف الرسمي بالكتابة هو شيء يمنحه القراء، أما الجوائز فهي شيء محفز لأي كاتب، وتشجعه على الاستمرار في الكتابة.

منافسة شريفة

تنهي ريم بسيوني حديثها: بشكل عام وصولي للقائمة الطويلة من جائزة الشيخ زايد شرف كبير لي ولأي كاتب، وأيضًا وصول أكثر من كاتب مصري للقائمة الطويلة من جائزة الشيخ زايد هو أمر يدعو للفخر، لكني لست مندهشة، لأن مصر دائمًا ولادة بالكتاب، وفي نهاية الأمر من المفترض أن ننظرللجوائز باعتبارها حافز للقراءة وللكتابة، وللمنافسة الشريفة، وهي تجعلنا أفضل على مستوى الكتابة.

ترشيحات

الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب أعلنت عن القائمة الطويلة للجائزة في دورتها السابعة عشر، لفرع الآداب حيث استقبل فرع "الآداب" هذا العام 688 مشاركة، واحتل المرتبة الثانية من حيث أعلى المشاركات في الجائزة.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع "الآداب" 12 عنوانًا لروائيين وكتاب وشعراء من 8 دول عربية، وهي أَلَمَر (أختام المدينة الفاضلة)"، لـ عبد الإله بن عرفة من المغرب، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022."حجاب الساحر"، لأحمد الشهاوي من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2022."أسير نيش: راكان بن فلاح بن حثلين"، لأحمد حمد السبيت من المملكة العربية السعودية، الصادر عن مجموعة تكوين المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022."رصاصة في الرأس"، لـ إبراهيم عيسى من مصر، الصادر عن دار الكرمة للنشر عام 2021."حرّاس الحزن"، لأمير تاج السر من السودان، الصادر عن نوفل / هاشيت أنطوان عام 2022.

وكذلك "أبناء حورة"، لعبدالرحيم كمال من مصر، الصادر عن دار الكرمة للنشر عام 2021."افرح يا قلبي"، لعلوية صبح من لبنان، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022."إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية"، لعلي جعفر العلاق من العراق، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2022."أنطاكية وملوك الخفاء"، للينا هويان الحسن من سوريا، الصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر عام 2021."مجازفة العارف" (ديوان شعري)، لمحمد إبراهيم يعقوب من المملكة العربية السعودية، الصادر عن تشكيل للنشر والتوزيع عام 2022."كل عشبة صوتها... وكل غيمة كذلك" (ديوان شعري)، لمحمد الغزي من تونس، الصادر عن دار كونتراست عام 2022، وكذلك "القطائع - ثلاثية ابن طولون"، لـ ريم بسيونى من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2022.