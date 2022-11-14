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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال الطبيعة.. شاهد محمية الأزرق يمر منها نحو نصف مليون طائر سنويًا

صدى البلد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا عن «محمية الأزرق»، جاء فيه أن محمية الأزرق يمر منها نصف مليون طائر سنويا، وتقع بالصحراء الشرقية من الأراضي الأردنية، حيث تبلغ مساحتها نحو تقني عشر كيلومترا مربعا، وتبعد عن العاصمة عمان نحو مئة وخمسة عشر كيلومترا.

كما أنها سميت « محمية الأزرق» بهذا الاسم نسبة لواحة الأزرق المائية التي تشكل نسبة كبيرة من مساحته، إذ تغطيها البرك، المستنقعات، والنباتات المائية.

وتعتبر «محمية الازرق»، مكانا لإقامة الطيور المهاجرة بين أفريقيا آسيا، حيث سجل بها محو ثلاثمائة وسبعة أنواع من الطيور، بالإضافة إلى احتوائها على أكثر من مئة وثلاثة وثلاثين نوعا من النباتات المختلفة، وما يزيد على مئة و ثلاثة وستين نوعا من اللافقاريات، وتشتمل « محمية الأزرق»، على أحد عشر نوعا من الزواحف، حيث حيث يوجد بها خمسة عشر نوعا من اليعسوبات ونوعين من البرمائيات، وتعتبر المحميه من افضل 100 موقع مستدام مستدام في العالم.

وتتوفر في المحمية الكثير من الخدمات وهناك مسار دائري خشبي يلتف حول وداخل البرك المائية ويعطي الزائر معلومات ومشاهد كاملة حول المحمية، أيضا هناك موقع خاص لرؤية الطيور عن طريق نوافذ زجاجية، وبالإضافة إلى ذاك يوجد في المحمية مركز للزوار مزود بوسائل أيضاحية وتعليمية حديثة، كما توجد بعض المواقع الأثرية في المحمية أهمها سد أموي صغير لحجز المياه.

الطيور المهاجرة نصف مليون الصحراء الشرقية الأردن الأراضي الأردنية

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