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إلهام أبو الفتح
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القاهرة الإخبارية: ألمانيا وضعت استراتيجية لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية في ألمانيا، إن الحكومة الألمانية وضعت استراتيجية بداية من عام 2019 قوامها 5 مليارات يورو، لأبحاث الذكاء الاصطناعي تحديدا، ويمتد البرنامج 6 سنوات حتى عام 2025.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه قبل عام 2019 لم تكن هناك مخصصات من الحكومة الألمانية لمجال الأبحاث الخالص بالذكاء الاصطناعي، وكانت كل مراكز الأبحاث في الجامعات الألمانية عندما يكون هناك بحث علمي فعال في المجال الصناعي تحديدا كانت تأتي شركات عالمية من أوروبا وأمريكا واليابان تمول هذه المشاريع، وأخذها من ألمانيا.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية رأت، أن تخصص هذه الأموال للبحث العلمي، وإنفاقها على أبحاثها للاستفادة وأرادت أن تحجز لنفسها مكانا في سوق الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن ألمانيا أصبحت رابع عاصمة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، و«الحكومة الألمانية أنشأت في جزء جنوب غرب ألمانيا مكانا يتجمع فيه 800 عالم من مختلف دول العالم، ومتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنشأوه على غرار وادي السلكون الموجود في الولايات المتحدة ومتواجد به شركات كبرى».

الذكاء الاصطناعي الولايات المتحدة الحكومة الألمانية اليابان المانيا

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