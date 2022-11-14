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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار وزير الدفاع الأوكراني: مستمرون في الهجوم المضاد على روسيا

يوري ساك، مستشار
يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني

قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني،  يوري ساك، إن أولوية الحكومة الأوكرانية في الوقت الحالي هي الإستمرار في الهجوم المضاد على روسيا، حيث يوجد أكثر من قرية تعرضت للهجوم من قبل القوات الروسية، وبالتالي سنستمر في الهجوم المضاد، موضحا أنه يوجد العديد من الجبهات النشطة، بالتالي تعتبر هي التي تحدد خططنا خلال الفترة القادمة.

وأضاف ساك في حوار عبر «سكايب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الأوكرانية تتحدث مع شركائها وحلفائها، من أجل الحصول على جميع أنواع الأسلحة، مشيرا إلى أنه حديثا تم تلقي منظومة من الأسلحة المتطورة، ودفاع حوي متطور خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإستمرار في طلب المزيد، إن روسيا لازالت تستمر في استخدام القذائف التي تستهدف البنية التحتية، والمدن السلمية، والتي فإن روسيا تعتبر عدوا خطيرا لنا.

وتابع مستشار وزير الدفاع الأوكراني، أن وزارة الدفاع الأوكرانية ترغب في أنظمة أسلحة عالية الجودة، موضحا أن إذا تلقت الوزارة هذه الأنواع الحديثة من الأسلحة، ستكون المواجهة أكفأ بشكل كبير، مؤكدا أن المواجهة ستكون طويلة.
 

وزارة الدفاع القوات الروسية البنية التحتية وزير الدفاع الأوكراني القاهرة الإخبارية

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