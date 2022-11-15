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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن تصدق.. ولادة معزة بوجه يشبه «بابا نويل»| أين حدثت المعجزة الربانية؟

لن تصدق..ولادة معزة
لن تصدق..ولادة معزة بوجه يشبه بابا نويل..أين حدثت المعجزة؟

في واقعة فريدة من نوعها ومعجزة ربانية، ولدت أنثى ماعز صغيرة (معزة) بشعر أبيض كثيف على رأسها وذقنها ودوائر سوداء حول عينيها كالنظارات وتجعلها تشبه «بابا نويل» أو «سانتا كلوز»، الشخصية خيالية التي ترتبط بعيد الميلاد. 

أصيب مالك أم المعزة بصدمة شديدة وحالة ذهول عندما ولدت أنثى الماعز الصغيرة بوجه بشري  يشبه «بابا نويل»  أو «سانتا كلوز»، فأين حدثت المعجزة الربانية؟

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قال نباب خان، مالك المزرعة الصغيرة التي يوجد بها جاموس و7 من الماعز، في الهند، إن هذه هي المرة الأولى التي  تلد فيها أي من حيواناته بوجه بشري.

وأوضح خان أن أنثى الماعز الصغيرة (المعزة) التي ولدت في يوم الجمعة الحادي عشر من نوفمبر، وهي بصحة جيدة، لن تستطيع تناول الطعام إلا من خلال حقنة بسبب فمها الغريب الشكل.

لن تصدق..ولادة معزة بوجه يشبه بابا نويل..أين حدثت المعجزة الربانية؟  

وفقا للطبيب البيطري ماناف سينج، فإن التشخيص الطبي لحالة أنثى الماعز الصغيرة (المعزة) يسمى «head dyspepsia  عسر في بناء الدماغ» وهو يؤثر على  واحد من كل 50000 ولادة حيوان، وهي أكثر شيوعا في الماشية من الماعز بسبب وجود الكثير من السوائل في الدماغ.

ونبه بأن هذه الحالة تسبب تورما في رأس الحيوان، تعرف باسم «الاستسقاء الدماغي hydrocephalus» ولها سببان معروفان، الأولى: معاناة الأم من نقص فيتامين (أ) أثناء الحمل، والثانية: إعطاء الأم دواءً خاطئا أثناء الحمل. 

لن تصدق..ولادة معزة بوجه يشبه بابا نويل..أين حدثت المعجزة الربانية؟  

وبعد ولادة أنثى الماعز الصغيرة (المعزة) بوجه يشبه بابا نويل، يتوافد السكان المحليون على المزرعة الهندية في قرية سيرونج في ولاية ماديا براديش في الهند، وفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلامية خلال ساعات قليلة ماضية. 

لن تصدق..ولادة معزة بوجه يشبه بابا نويل..أين حدثت المعجزة الربانية؟  

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ولادة ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه

جدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، ولد ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه، ما ترك المزارعين في صدمة من أمرهم.

وقال أحمد كارتال، 40 عاما، وهو مزارع ماشية، إنه كان يربي الحيوانات لمدة 25 عامًا في قرية جوكموسا في مقاطعة كيليس بتركيا ولم ير قط أي شيء على مدى حياته مثل الماعز ذي العين الواحدة.

وأوضح كارتال أنه ذهب لتفقد ماشيته ولاحظ ولادة طفل عنزة، وعند فحصه الحيوان المولود حديثًا عن قرب، رأى مزارع الماشية أن عيني الماشية موجودتان بإحكام في وسط جبهتها مثل عملاق ووحش مخيف من الأساطير اليونانية.

وأضاف «كارتال»: «ارتجفت عندما رأيت الماعز ذي الحالة النادرة في الحظيرة لأول مرة إثر ذهابي لتفقد أوضاع ماشيتي، لم يصدر صوت، لكن عندما التقطت الصورة كان يراقبني».

واختتم المزارع: «إنها المرة الأولى التي واجهت فيها شيئًا كهذا، فلم أر أو أسمع شيئًا من هذا القبيل، والأشخاص الذين يرون الماعز يتفاجأون أيضاً، ولا أستطيع التعامل مع الأمر وأريد من السلطات أن تأخذها وتبقيها على قيد الحياة».

 

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