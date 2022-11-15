الرئيس الإندونيسي في قمة العشرين: 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين في إقليم بالي بإندونيسيا.



وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكي ويدودو- في كلمة الافتتاح- أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية.



وحث ويدودو- وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- القادة والزعماء على "عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب"، مشددا على الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية.



وشهد صباح اليوم توافد قادة مجموعة العشرين وضيوفها إلى مقر انعقاد القمة في إندونيسيا، قبيل انطلاقها في وقت لاحق.