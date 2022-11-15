عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإندونيسي في قمة العشرين: 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي جوكي ويدودو

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين في إقليم بالي بإندونيسيا.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكي ويدودو- في كلمة الافتتاح- أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية.

وحث ويدودو- وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- القادة والزعماء على "عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب"، مشددا على الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية.

وشهد صباح اليوم توافد قادة مجموعة العشرين وضيوفها إلى مقر انعقاد القمة في إندونيسيا، قبيل انطلاقها في وقت لاحق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

وجدت بيد أشرف طلفاح.. عقوبة تعاطي حبة الشيطان في القانون

الفيل الأزرق السبب.. مفاجأة في وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بالقاهرة

ترشيحاتنا

الرئيس الإندونيسي في قمة العشرين: 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم

مايك بنس: الشعب الأمريكي سيكون لديه بدائل أفضل من ترامب في المستقبل

زيلينسكي يحذر قمة العشرين من كارثة إشعاعية في أوكرانيا

سافر السعودية ومصر والأردن عبر باخرة عملاقة لمدة 7 أيام

للمرة الثانية.. مايان السيد تتعاون مع يسرا في رمضان 2023

سيواجه ميسي من جديد.. تقارير: رونالدو تحدث مع بايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيلون ماسك يطرد موظفا كبيرا في تغريدة على تويتر

علاج سيوقف ألم الدورة الشهرية في غضون 10 دقائق فقط

وإنت لسه سنجل.. زفاف فاخر لـ كلبة في الهند |فيديو

مكانوش بيلبسو شتوي.. سر عجيب عن المصريين القدماء

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ